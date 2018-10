VHS informiert übers Pendeln und Rutengehen

Für alle, die sich für „Erdstrahlen“ interessieren bietet die Volkshochschule Bad Wurzach einen Kurs zu „Pendeln und Rutengehen“ an, der statt wie ursprünglich geplant an zwei Tagen nur am Samstag, 27. Oktober, von 14 bis 18 Uhr in der Werkrealschule (Zimmer 305, 2. OG) statt.

Im Kurs Pendeln und Rutengehen für Fortgeschrittene können Interessierte laut Pressemitteilung ihre Wahrnehmungen verfeinern und auch Kraftpunkte, Quellen und andere Informationen im Erdreich kennenlernen. Zusätzliche Themen sind Elektrosmog, Funk- und Handywellen, Auswirkungen des Rieds und früherer Bebauung, Kraftfelder von Bäumen und Pflanzen, Messeinheiten wie etwa Boviseinheiten und Bewertung mit anderen Methoden, bei Interesse auch Einführung in die Geomantie. Nach einem rund einstündigen Theorieteil wird draußen praktiziert. Teilnehmer sollten Rute, Pendel (falls vorhanden) und einen eigenen Grundstücksplan mit Topografie, Fotos und Schreibmaterial mitbringen. Die Teilnahme kostet 29 Euro.

Bei folgenden weiteren Angeboten, die in nächster Zeit beginnen, sind noch Plätze frei: Heute, Dienstag, 23. Oktober: Souveränität durch Rhetorik – Menschen fesseln durch Sprache und Stimme; Mittwoch, 24. Oktober: Natürliche Hausapotheke für Kinder, Gut gekleidet mit System – stilvoll in Alltag und Beruf; Donnerstag, 25. Oktober: Nordic Walking für Fortgeschrittene (Terminänderung); Freitag, 26. Oktober: Didgeridoo bauen – der klingende Stock Australiens; Samstag, 27. Oktober: Fotoworkshop für Erwachsene und Jugendliche, Die sanfte Bauchselbstmassage – ein Wohlfühltag für Frauen, Jugendliche und Mädchen (Terminänderung).

Auch hier gibt es noch freie Plätze: Freitag, 2. November: Didgeridoo spielen – der klingende Stock Australiens; Samstag, 3. November: Persönliche Farb- und Stilberatung, Word in nur 4 Wochen, „Buch kreativ“ – von der Idee zum eigenen Buch; Montag, 5. November: Aquarellmalen für jedermann, Selbstverteidigung für Kids – Schütze dich selbst!; Dienstag, 6. November: Träume – eine himmlische Bildersprache, Selbstverteidigung für Anfänger – Schütze dich selbst!; Mittwoch, 7. November: Harmonische Babymassage – 2, Mama fit – Baby mit – 2, Rauhnächte – Einführung; Donnerstag, 8. November: Yoga für Kinder (1. bis 4. Klasse), Schneller schalten als andere – schlagfertig agieren und reagieren, Selbstverteidigung für Fortgeschrittene – Schütze dich selbst!; Freitag, 9. November: Nassfilzen – kleine Taschen mit Bügelverschluss, Beutel, Dosen, Power-Coaching für Führungskräfte, Let’s dance – Standard und Latein, Let’s dance – Discofox; Samstag, 10. November: Eltern-Kind-Nassfilzen – kleine Taschen, Beutel, Dosen, Adventssäckchen, Whiskey – Entdeckung des intensiven Geschmacks.