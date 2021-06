vhs bietet wieder Kurse auf der Wilhelmshöhe an

Mit einigen Sport- und Bewegungskursen an der frischen Luft steigt die vhs Leutkirch nach den Pfingstferien wieder in den Kursbetrieb ein. Auch persönliche Anmeldung wird ab 7. Juni wieder möglich sein. Dann beendet die vhs die coronabedingte Schließung der Geschäftsstelle in der Marktstraße 32 (Gotisches Haus).

Die Volkshochschule ist dann für den Publikumsbetrieb wieder montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12.30 und zusätzlich am Donnerstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Mittwochs ist die vhs-Geschäftsstelle – wie vor der Pandemie – für den Publikumsverkehr geschlossen.

Die guten Erfahrungen des vergangenen Sommers mit der Freiluft-Sporthalle im Weinpavillon auf der Wilhelmshöhe haben die vhs ermutigt, dort wieder Kurse anzubieten, heißt es ind er Pressemitteilung der vhs.

In der kommenden Woche beginnen auf der Wilhelmshöhe folgende Kurse: Dienstag, 8. Juni, 18 Uhr: Intervall-Mix auf der Wilhelmshöhe (Leitung: Sieglinde Seitz); Dienstag, 8. Juni, 19.10 Uhr: Sommer-Fit-Mix auf der Wilhelmshöhe (Seitz); Mittwoch, 9. Juni, 18 Uhr: Sommer-Fit-Mix (Seitz); Mittwoch, 9. Juni, 19.10: Sommer-Intervall-Mix (Seitz); Freitag, 11. Juni, 10 Uhr: Rückenfiit Sommer spezial im Freien (Barbara Krotswchek); Freitag, 11. Juni, 15 Uhr: „Kleine“ QiGong-Übungen mit großer Wirkung (Kerstin Haberda); Freitag, 11. Juni, 16.15 Uhr: TaiChi „Peking Form“ (Haberda).