VHS bietet Fitnesskurse im Freien an

Mit Begeisterung und Freude haben zahlreiche Kursteilnehmerinnen der Volkshochschule (VHS) Leutkirch auf den Wiederbeginn der VHS-Bewegungskurse unter den Bedingungen der „neuen Normalität“ reagiert. Das teilt die VHS Leutkirch in einer Pressemitteilung mit.

Die Bewegungsangebote im Freien im zum Frischluft-Bewegungsraum umfunktionierten Weinpavillon auf der Wilhelmshöhe kamen bei den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer laut Bericht sehr gut an. Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln habe der Freude an der Bewegung keinen Abbruch getan.

So startet die VHS in der kommenden Woche auf der Wilhelmshöhe mit weiteren Bewegungsangeboten. Am Montag, 22. Juni, um 9.30 Uhr bittet Kursleiterin Renate Morent-Fischinger zum „Yoga am Morgen“ (sechs Termine). Barbara Krotschek ist die Kursleiterin im Angebot „Rückenfit Sommer spezial“, das am Freitag, 26. Juni, um 10 Uhr beginnt und fünf Termine umfasst. Und am Freitagnachmittag, 26. Juni, 15 Uhr, beginnt der Kurs „QiGong im Freien“ mit Kerstin Haberda (vier Nachmittage).

Auch in den VHS-Kursräumen geht der Kursbetrieb nun in kleinen Gruppen und unter Einhaltung der angebrachten Vorsichtsmaßnahmen weiter, heißt es in der Mitteilung weiter. Am Samstag, 27. Juni, gibt es ein Kursangebot für alle Menschen mit Schlafproblemen: „Endlich wieder gut schlafen!“ ist der Titel des Kurses unter Anleitung von Elfriede Jaschik am Samstag, 27. Juni von 14 bis 16.30 Uhr im Georg-Schneider-Haus.

Eine Reihe von Intensiv-Sprachkursen in kleinen Gruppen mit maximal sechs Personen beginnt mit einem Spanisch-Kurs unter der Leitung von Ernesto Sorensen am Dienstag, 30 Juni um 18.30 Uhr im Georg-Schneider-Haus.

Die VHS bittet alle Kursteilnehmer in den Häusern um Rücksicht auf andere Menschen in den Fluren und auf den Treppen. Deshalb wird darum gebeten, eine Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen, bis alle Kursteilnehmer ihre Plätze mit ausreichend Abstand in den Kursäumen eingenommen haben.

Nähere Informationen zu allen aktuellen Kursangeboten der VHS gibt es unter www.vhs-leutkirch.de oder telefonisch bei der VHS-Geschäftsstelle (07561 / 87188) zu den Öffnungszeiten des Büros. Anmeldungen sind dort persönlich oder telefonisch möglich, außerhalb der Öffnungszeiten über die VHS-Homepage.