VHS besucht Baustelle von Stuttgart 21

Die Volkshochschule (VHS) bietet am Samstag, 22. Oktober eine Tagesfahrt nach Stuttgart zum Projekt Stuttgart 21 an. Aus organisatorischen Gründen bittet die VHS um eine frühzeitige Anmeldung in der VHS-Geschäftsstelle unter Telefon 7561 / 871 87 oder E-Mail vhs@leutkirch.de. Stuttgart 21 zählt zu den teuersten und umstrittensten Verkehrsprojekte. Nach der Anreise mit der Bahn gibt es zunächst im„InfoTurm Stuttgart“ Informationen zum aktuellen Stand des Bahnprojekts Stuttgart – Ulm. Anschließend geht es unter fachkundiger Führung zu einer Erkundung direkt auf die Baustelle, in das neu entstandene Tunnelsystem, das direkt an den neuen Hauptbahnhof anschließt. Über eine Rettungszufahrt bewegt sich die Gruppe unter den Kriegsberg. Hier liegen bereits die ersten Gleise, heißt es in der Pressemitteilung der VHS. Die Führung dauert knapp drei Stunden und erfordert Trittsicherheit und eine normale körperliche Grundkondition, teilt die VHS vorab mit. Die Führung richte sich an Erwachsene, das Mindestalter liegt bei 14 Jahren. Im Anschluss besteht noch Zeit zur freien Verfügung für eigene Unternehmungen in Stuttgart. Die Rückkehr nach Leutkirch wird gegen 20.30 Uhr sein, teilt die VHS abschließend mit.