Vesperkirche startet mit Gottesdienst in Leutkirch

Die Vesperkirche der Johannes-Ziegler-Stiftung und des Diakonischen Werkes Oberschwaben Allgäu Bodensee macht von Sonntag, 13. bis Freitag, 18. Juni Halt in der Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch, wie die Johannes-Ziegler Stiftung mitteilt. Täglich verteilten ehrenamtliche Helfer zwischen 11 und 14 Uhr Vesperboxen an der Kirche, in denen sowohl ein Vesperbrot als auch Gemüse, eine kleine Süßigkeit, gute Worte und eine Überraschung eingepackt sind.

Eröffnet wird die „Vesperkirche unterwegs“ mit einem Gottesdienst am Sonntag, 13. Juni, um 10 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Der Gottesdienst wird laut Mitteilung vom Organisationsteam unter Leitung von Vanessa Lang und Gerd Gunßer gestaltet. Nach einer kurzen Umbauphase startet dann nach dem Gottesdienst die erste Ausgabe der Vesperboxen. Zur Vesperkirche dürfe jede und jeder kommen, eine Box für einen Nachbarn können auch mitgenommen werden.