Verzögerung durch Störungen bei Bahnübergängen

Aufgrund einer technischen Störung an mehreren Bahnübergängen kommt es seit dem frühen Dienstagmorgen, 17. September, zwischen Kißlegg und Aichstetten zu Beeinträchtigungen.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärt auf SZ-Nachfrage, dass die technischen Störungen mit den Arbeiten zur Elektrifizierung der Strecke zusammenhängen. Auch die Bahnübergänge müssten in diesem Zuge an die dadurch höheren Geschwindigkeiten angepasst werden. Diese Arbeiten konnten demnach bis zur Freigabe der Strecke am Montagmorgen, 16. September, an zwei Bahnübergängen nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weswegen diese beiden Übergänge durch Streckenposten gesichert werden müssen und die Züge diese nur in Schrittgeschwindigkeit passieren können, so der Bahnsprecher. Welche Bahnübergänge das sind, konnte der Bahnsprecher mit Sitz in München nicht sagen. Er geht davon aus, dass die beiden Übergänge im Laufe des Mittwochs, 18. September, wieder in Betrieb genommen und die Streckenposten abgezogen werden können.

Dass es am Dienstagmorgen zeitweise zu Beeinträchtigungen von bis zu 45 Minuten kam, lag laut Bahnsprecher daran, dass die Besetzung der Übergänge mit Streckenposten am Dienstagmorgen nicht reibungslos geklappt hätte.