Verwunderte Blicke nach oben

Verwundert geht der Blick nach oben zum Turm des Feuerwehrhauses. Ein Turmspringer? Eine ähnliche Erscheinung erwartet den Betrachter hinter dem Bockmuseum zwischen Bäumen und Blättern, zuweilen fast gespensterhaft wirkend. Teil drei der Serie zum Leutkircher Skulpturenweg beschjäftigt sich mit den Arbeiten von Pit Kinzer.

Es sind zwei der flächenhaften Figuren, allerdings dreidimensional wirkend, vergrößerte Fotos, mit dem Titel „Gerngroß Models XXL“ von Pit Kinzer. „Der Sprung ins Ungewisse oder Fliegen ist Schwimmen ohne Wasser“, hat dieser seine Werke genannt. Der Künstler dieser Figuren ist Pit Kinzer aus Markt Rettenbach, Schriftsetzer und Architekt, geboren 1951. Er arbeitet seit 1978 als freischaffender Künstler. Bekannt geworden ist Kinzer auch mit seinen fotografierten Arrangements von Kleinfiguren, mal witzig-skurril, mal gesellschafts-kritisch und politisch.

Bei den „Gerngroß Models“, denen die Intention zugrunde liegt, größer sein zu wollen als man in Wirklichkeit ist, handelt es sich um Fotoarbeiten, um makrofotografierte Modelleisenbahnfiguren von zwei Zentimetern Originalgröße, vergrößert gedruckt auf Mesh-Gewebe. Die ursprünglich winzigen Objekte werden überlebensgroß, fast monumental aufgewertet, sie verwandeln sich zu Skulpturen, die sich im Wind bewegen und Schatten werfen.

Riesiger Bühnenraum

Durch die Platzierung der monu-mentalisierten Objekte vor einer Wandfassade oder im freien Raum wird der Bühnenraum riesig, das städtische Umfeld wird mit einbezogen. „Der Sprung ins Ungewisse“ – für wen gilt Ungewissheit? Wohin führt der Sprung? Ein schönes Bild für eine Schlüsselszene, die jeder aus seinem Leben kennt. Zurück geht’s nicht, und was kommt, weiß man noch nicht. Anders bei der Figurengruppe mit dem Titel „Gerngroß Models XXL: UnterTauchenÜberStehen“ am Bockturm. Taucher, die sonst in den Tiefen des Wassers fast unsichtbar bleiben, versuchen hier in akrobatischer Weise, ihr Blickfeld zu erweitern. Zumindest einer sollte die Chance haben, eventuell aus dem Wasser, das ihnen sonst nicht nur bis zum Hals steht, zu sehen. In Leutkirch haben sie es mit Übereinanderstehen sogar bis an den Turm geschafft. Mit diesen drei Arbeiten von Pit Kinzer erfährt der Leutkircher Skulpturenweg eine ganz eigenwillige Bereicherung.