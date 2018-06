Verwaltung sichert sich neue Räume

Die Leutkircher Stadtverwaltung breitet sich aus: Bereits seit einigen Wochen sind im Gebäude der ehemaligen Kreissparkassen-Filiale an der Oberen Vorstadtstraße drei Mitarbeiter untergebracht. Weitere sechs Kollegen aus dem Fachbereich „Jugend, Soziales, Friedhof“ sollen ab dem 6. Februar dort einziehen, teilt die Verwaltung auf SZ-Anfrage mit. Zudem ist dort ein Arbeitsplatz für den Ausbildungsbereich vorgesehen. Durch den Umzug könnten „die derzeit akuten Platzprobleme in der Verwaltung gelöst werden“. Reserven gebe es allerdings keine. Die Verantwortlichen warteten in diesen Tagen darauf, dass die erforderliche Ausstattung geliefert wird. Platz finden sollen in den Räumen an der Oberen Vorstadtstraße auch ein neuer Integrationsbeauftragter und ein neuer Integrationsmanager. Die Vorstellungsgespräche für die Besetzung der Stellen sind laut Verwaltung ab Montag, 12. Februar, geplant.