Verursacher flieht nach Parkrempler

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Freitag ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters an den Bahnhofsarkaden in Leutkirch angefahren und danach das Weite gesucht.

Im Zeitraum zwischen 13.30 und 14.30 Uhr kollidierte der Unbekannte laut Polizei mit einem roten Mitsubishi und beschädigte diesen am Heck. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 zu melden.