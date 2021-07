Versüßte Sommerferien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nicht mehr lange, dann beginnen die wohlverdienten Sommerferien. Der Kinderfestausschuss und die Stadt Leutkirch versüßen dieses Jahr allen Kindern der Leutkircher Kindergärten und Schulen die Sommerferien mit einer kostenlosen Kugel Eis.

Die insgesamt fast 4.000 Gutscheine werden derzeit von den Kindergärten und Schulen an die Kinder ausgegeben und können bis Ende Oktober in den Leutkircher Eiscafés San Marco und Venezia sowie in der Konditorei Stöhr eingelöst werden.

Die Gutscheinaktion soll auch ein kleiner Ersatz für das ausgefallene Kinderfest sein. Der Kinderfestausschuss und die Stadt Leutkirch wünschen allen Kindern einen schönen Start in die Sommerferien.