Wie die Polizei berichtet, versuchte am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr ein noch unbekannter Täter ein Auto auf einem Kiesparkplatz in der Wurzacher Straße in Leutkirch aufzubrechen. Der Täter versuchte demnach vergeblich, das hintere linke Seitenfenster einzuschlagen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880.