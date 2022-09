Versuchter Einbruch in Wirtshaus

Ohne Erfolg blieb ein Einbrecher, der versucht hat, in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Wirtshaus in der Lammgasse zu gelangen. Der Täter versuchte, zwei Fenster nahe des Eingangs der Gaststätte aufzubrechen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Ihm gelang es zwar, ein Fliegengitter zu zerschneiden und kleine Glasstücke aus den Fenstern zu hebeln, ins Innere schaffte er es aber nicht. Der Schaden, der durch den Einbruchsversuch entstanden ist, ist der Polizei bislang nicht bekannt. Personen, die zwischen Sonntagabend und Montagvormittag rund um die Gaststätte Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07561 /848 80 bei der Polizei zu melden.