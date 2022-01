In der Zeit zwischen Silvester und Neujahr versuchte ein bislang unbekannter Täter, in einer Schrebergartenanlage im Weiherweg mehrere Geräteschuppen aufzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang dies jedoch nicht, meldet die Polizei. Personen, die in der Zeit Verdächtiges gesehen haben oder die ebenfalls geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07561 / 84880 bei der Polizei in Leutkirch zu melden.