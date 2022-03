Ein unbekannter Täter hat versucht, in das Kino in Leutkirch einzubrechen. Mitarbeitern fielen am vergangenen Sonntag Einbruchspuren an einer Tür auf. Wann genau es zu dem Versuch kam, ist nicht bekannt - klar ist allerdings, dass der Täter bei seinem Werk scheiterte. Es entstand ein Schaden an der Tür, der aktuell noch nicht abgeschätzt werden kann, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.