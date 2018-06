Versuchslabor im Allgäu

Bei den für Mitte 2016 geplanten Tempolimits auf dem württembergischen Abschnitt der A 96 und auf Teilen der A 81 bei Geisingen geht es ums Grundsätzliche. Die grün-rote Landesregierung sieht den wissenschaftlich begleiteten Modellversuch als Beitrag dazu, generell für die Bundesrepublik zu verwertbaren und belastbaren Daten zu kommen, wie stark Geschwindigkeitsbeschränkungen tatsächlich die Unfallzahlen und die Lärmbelastung der Anwohner beeinflussen.

Vor allem diese beiden Faktoren stehen im Mittelpunkt auch der Voruntersuchungen, die noch in diesem Jahr beginnen werden. Deshalb auch kommt Tempo 120 nicht vor Mitte 2016. Rund 80 Kilometer lang sind die beiden Streckenabschnitte, um „den statistischen Anforderungen an die notwendige Anzahl von verwertbaren Einzeldaten“ zu genügen, betont das von Winfried Hermann (Grüne) geführte Stuttgarter Verkehrsministerium.

Beim Thema Verkehrssicherheit ist die Ausgangslage klar. Ziel der EU wie auch der Bundesregierung ist, bis zum Jahr 2020 die Anzahl der im Straßenverkehr getöteten Personen um 40 Prozent zu senken - im Vergleich zu 2010. Bei Halbzeit dieser Vorgabe aber sieht die Entwicklung noch nicht so positiv aus. Bis Ende 2014 war als Zwischenziel ein Rückgang der Todesfälle von 16 Prozent angestrebt worden. Tatsächlich aber waren es nur 5,67 Prozent. Vor allem auf Bundesautobahnen ist zu schnelles Fahren Unfallursache Nummer eins.

Winfried Hermann, der den Modellversuch am Mittwoch in Geisingen präsentierte, ging vor Ort jedoch auch auf die Lärmproblematik ein. Unter anderem präsentierte er zwei Banner mit der Aufschrift „Langsamer ist leiser“ und „Langsamer, leiser, sicherer“. Exakte Lärmmessungen bilden denn auch bei dem Versuch die große Herausforderung. Bislang leiten sich die Angaben darüber vor allem aus Durchschnittswerten und Annahmen ab. Zudem, das zeigen Befragungen in betroffenen Gemeinden, wird der Lärm sehr unterschiedlich wahrgenommen. Thomas Kellenberger, Bürgermeister von Aitrach, verweist unter anderem darauf, dass ein einzelnes lautes Fahrzeug reiche, um in der Nacht Bürger aus dem Schlaf zu schrecken. „An das Grundsurren haben sich viele gewöhnt.“

Große Erleichterung im Allgäu herrscht jetzt vor allem in Kißlegg. Armin Kohler von der Bürgerinitiative Lärm A 96 freute sich am Donnerstag über die Ankündigung: „Jetzt sind wir so weit, wie wir sein wollten“, sagte er und ergänzte: „Wir haben auch ständig gebohrt.“ Vor allem die Unterstützung des SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster lobte er: „Das hat uns sehr gut getan und viele Türen geöffnet.“ Kohler wies aber auch darauf hin, dass das Thema zuletzt schon „zu sehr in Richtung Wahlkampf und Parteienkrieg gegangen“ sei.

Dabei präsentierte sich vor allem die SPD als treibende Kraft und übte auf das von den Grünen geführte Verkehrsministerium Druck aus. Zwar hatte sich zu Beginn des Jahres Staatssekretärin Gisela Splett als Lärmschutzbeauftragte in Waltershofen auch vor Ort der Bürgerschaft gestellt. Zu konkreten Aussagen führte das aber zunächst nicht. Stuttgart wartete unter anderem auch auf Signale aus dem Berliner Verkehrsministerium ab. Das aber erklärte im Juli, das Land sei für einen Modellversuch vorrangig zuständig. Christian Röhl, der SPD-Landtagskandidat im Allgäu, gehörte denn auch am Donnerstag zu denen, die besonders pointiert auf die Entscheidung Winfried Hermanns reagierten: „Die Bürger an der A 96 haben lange genug unter dieser massiven Belastung gelitten, diese Zeiten gehen nun zu Ende.“