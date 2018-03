Versuchsbetrieb mit Klärschlamm startet

Phosphor muss ab dem Jahr 2032 aus Klärschlamm zurückgewonnen werden. Leutkirch will das Verfahren bereits jetzt testen. An der Kläranlage soll für mehrere Wochen eine mobile Versuchsanlage zur Phosphorrückgewinnung installiert werden. Das hat der Gemeinderat einstimmig bei der vergangenen Sitzung beschlossen.

Phosphor sei ein wertvoller Dünger und werde hauptsächlich in der Landwirtschaft eingesetzt. „Wir müssen unsere Gewässer aber von den Rückständen schützen“, erklärte Werner Maier vom Stuttgarter Ingenieurberatungsbüro iat in der Sitzung am Montag. Deshalb sei es wichtig den Nährstoff aus dem Wasser zu entnehmen. Außerdem sei der Phosphor-Vorrat begrenzt, so der Experte. Eine effiziente Lösung für diese Probleme sei die Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm.

„Können uns nicht leisten,Versuchskaninchen zu sein“

Aus diesen Gründen haben Städte ab einer Einwohnerzahl von 50 000 ab dem Jahr 2032 die Pflicht, Phosphor aus Klärschlamm zurückzugewinnen. Leutkirch möchte das sogenannte Stuttgarter Verfahren, bei dem Phosphor aus Klärschlamm gewonnen wird, bereits jetzt testen. Der Versuchsbetrieb, der 16 Wochen lang dauern wird, soll Informationen darüber liefern, wie wirtschaftlich der Betrieb einer stationären Anlage wäre. Der Versuchsbetrieb wird rund 347 000 Euro kosten. Die Stadt müsste allerdings nur rund 20 Prozent (69 400 Euro) selbst beisteuern. 80 Prozent der Kosten könnten durch Förderungen des Landes Baden-Württemberg und des Europäischen Fonds „EFRE“ getragen werden.

Mit dem Versuchsbetrieb und dem Antrag auf Fördermittel erklärt sich die Stadt bereit, später auch eine stationäre Anlage zu bauen, sollte der Test positiv ausfallen. Für das Land Baden-Württemberg wäre eine stationäre Demonstrationsanlage wie diese von besonderem Wert. „Wir können es uns trotzdem nicht leisten, Versuchskaninchen für das Land zu sein“, sagte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.

An die Absichtserklärung koppelt die Stadt deshalb einige Bedingungen. Unter anderem sei zum Beispiel die finanzielle Förderung eine wichtige Voraussetzung. Und auch der Betrieb der Abwasserreinigung und der Eigenenergieerzeugung am Klärwerk dürfe nicht gestört werden, heißt es in der Beschlussvorlage der Stadt.