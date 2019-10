„Verstehen Sie Brass?“ beim Kulturherbst

Unter dem Namen „Verstehen Sie Brass?“ bekannt bringen am Samstag, 19. Oktober, um 20 Uhr sieben Blechbläser aus dem Raum Leutkirch ihr aktuelles Programm „Die tonreichen Sieben“ auf die Bühne des Tautenhofener Kulturherbsts.

Einstudiert, choreografiert, programmiert und arrangiert von Manfred Schuhmacher führt das Programm durch 50 Jahre Musikgeschichte.

Karten im Vorverkauf zu je zehn Euro gibt es in der Tourist-Info, Buchhandlung Kappler, Foto Haag und Käseecke in Leutkirch sowie an der Abendkasse zu je zwölf Euro. Saalöffnung ist um 19 Uhr. Es gilt freie Platzwahl. Infos bei Monika Heinz unter Telefon 07561 / 4279.