Verschmelzung zweier Vereine

57 von 61 anwesenden Mitglieder vom Maschinen- und Betriebshilfsring Württembergisches Allgäu e.V. stimmten in Gebrazhofen für die (erstmals länderübergreifende) Verschmelzung mit dem Maschinen- und Betriebshilfsring Lindau (B), rückwirkend zum 1. Januar 2021 zu, ein Mitglied war dagegen und drei Landwirte enthielten sich.

Im Übergangsjahr bilden die beiden Vorstandschaften nun einen „Gesamtvorstand“. Personal und die beiden Geschäftsstellen – in Wohmbrechts und Leutkirch – bleiben (mit nur noch einem Geschäftsführer) vorerst weiter bestehen: Langfristig soll jedoch eine Geschäftsstelle im Bereich Wangen angestrebt werden. Um die bayerische Förderung (19.800 Euro/Jahr) weiter zu erhalten, soll der Vereinssitz ins bayerische Hergatz verlegt werden. Die speziellen Verbindungen zu den Landesverbänden in Bayern und Baden-Württemberg bleiben weiterhin erhalten. Bei der nunmehr letzten Mitgliederversammlung des MR-Württembergisches Allgäu wurden drei prägende Urgesteine des Vereines in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet:

Irmgard Natterer startete am 1. Mai 2000 mit ihrer MR-Tätigkeit und bewies als perfekte Ergänzung zum Ringassistenten fast 20 Jahre lange (und nie krank) uneingeschränkten Teamgeist mit Vollgas, Erfahrung und Engagement beim Organisieren und Umgang mit den Betriebshelfern. Fürs Hobby, der Jägerei, überreichte ihr Oswald einen Gutschein für Jagdausrüstung.

Andreas Bauhofer war seit der Gründung des MR am 30. November 1974 als 20-jähriges Gründungsmitglied dabei, wurde acht Jahre später für vier Wahlperioden 12 Jahre in den Vorstand gewählt. 45 Jahre lange war er im Dienst vom MF; davon 35 Jahre lange - mit viel Gespür im Umgang mit den Menschen - als Ringassistent tätig: Beim Aufbau der Betriebs- und Haushaltshilfe, der Bauhilfe, der Photovoltaik und vieles mehr. Ihm überreichte der Vorsitzende einen Gutschein für ein Naturerlebnis- und Wellnesshotel.

Dr. Berthold Nuber trat nach seinem Studium 1984 in den Dienst des MR: 36 Jahre lange erfolgreicher Geschäftsführer, in turbulenter und herausfordernder Anfangszeit. 2002 erfolgte die Gründung der GmbH zur Erschließung kommunaler Geschäftsfelder mit Winterdienst, Grünflächenpflege, Stadtreinigung, Grüngutentsorgung, Sammlung Leichtverpackungen, Wanderwegbeschilderungen und vieles mehr. Oswald überreichte ihm einen Gutschein für einen Aufenthalt in Naturerlebnis- und Wellnesshotel am Haldensee.