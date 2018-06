Verschönerungen vor dem Abriss

Zehn Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) aus dem Bereich der Diözese Rottenburg-Stuttgart haben in der vergangenen Woche die Fassaden der zum Abriss bestimmten Häuser in der Oberen Vorstadtstraße bemalt. Die Stadtverwaltung, so die Initiatorin Lina Haase aus Urlau, habe die Idee unbürokratisch unterstützt. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle habe sich persönlich eingeschaltet, um Haftungsfragen abzuklären.

Ja, da war doch etwas. Ein unschöner Anblick auf der Einfahrt aus Richtung Isny in die Leutkircher Innenstand. Mehrere dort mittlerweile nicht mehr bewohnte Häuser boten wurden von Hans-Jörg Henle schon im Sommer 2017 als „Schandfleck“ bezeichnet.

Ja, das ist doch etwas. Seit wenigen Tagen, und in diesem Fall handelt es sich nicht um ungewollte Beiträge aus der Graffity-Szene, wirken die Alt-Immobilien viel lieblicher. Kühe. Affen. Eher naiv anmutende Malereien zieren das Ensemble. Doch wer streckt dahinter?

Die Recherche der „Schwäbischen Zeitung“ entwickelt sich Ende der vergangenen Woche zu einer Geduldsprobe. Tipp 1: Die Kunstschule Sauerleute habe angeregt, bis zum Abriss auf den morschen Fassaden eine nettere Optik anzubringen. Aber die Kunstschule war nicht mit im Spiel.

Oder waren es Vertreter des Jugendhauses? Negative Antwort, „aber die Idee hätten auch wir entwickeln können“. Als nächsten Tipp gibt es den Hinweis auf die von den Gebäuden nicht weit entfernt liegende Stiftung St. Anna. Ganz falsch war das nicht, obwohl es sich nicht um ein reguläres Unterrichtsprojekt von St. Anna handelt.

Aber Lina Haase, ihr Vater sitzt im Ortschaftsrat Herlazhofen, schaltete sich als Vermittler ein, und aus einer spontanen Idee der bei St. Anna aktiven FSJ-Kraft entwickelte sich eine schnell mögliche Umsetzung. Auch sogenannte Seminarwochen zählen zu den Aufgaben im FSJ. Lina Haase schlug als Kunstprojekt die Verschönerung der Fassaden vor, und die aktuellen FSJ-Kräfte aus dem gesamten Diözesanbereich rückten zur Malerei an. „Es war cool, wie gut das lief“, sagt Lina Haase jetzt. Sie berichtet über viele positive Rückmeldungen, als sie und die anderen im Einsatz waren. Sie äußert sich auch begeistert über eine Leutkircher Malerfirma, die am ersten Tag noch 20 Liter Farbe spendierte, als den Kunstschaffenden der Stoff ausging. „Wir hatten den Verbrauch nicht so hoch eingeschätzt“, gibt Haase zu.

Die 19-Jährige kann auch gut damit klarkommen, dass die Kunstwerke bald schon im Bauschutt verschwinden werden. Einen festen Abriss-Termin kennt sie aber noch nicht. Jüngst erst wurden die Arbeiten ausgeschrieben. „Alle Arbeitsschritte sind von einer Fotografin festgehalten worden, das Fotobuch gilt für die Ewigkeit“, sagt Haase.