Versammlung der Kolpingfamilie Leutkirch mit Überraschung

Nachdem die letztjährige Generalversammlung der Kolpingfamilie Leutkirch den Corona-Bedingungen zum Opfer fiel, hatten diesmal Vorstand Martin Schmuck und seine Vorstandskolleginnen und Kollegen im Katholischen Gemeindehaus eine weitreichende Agenda für die Geschäftsjahre 2019/2020 vorbereitet. Dabei erfuhr der seinerzeit sehr langjährige Vorsitzende der Kolpingfamilie, Franz Reich eine besondere Ehre: Neben der Wiederwahl zum Schutzvorstand wurde er aus Anlass seines 80. Geburtstages zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Diese Auszeichnung, so Martin Schmuck, hat er sich in 38 Jahren als oberster Verantwortlicher nicht nur verdient, sondern als ganz besondere Auszeichnung „seiner“ Kolpingfamilie Leutkirch verliehen bekommen. Sowohl der Präses der Kolpingfamilie, Pfarrer Karl Erzberger, als auch Schmuck betonten in ihren Begrüßungen mit Stolz, dass die Mitglieder in der doch langen Zeit der „Abstinenz“ immer noch Kontakte pflegen konnten.

In ihren Jahresberichten verknüpften die Vorstände und zuständigen Ausschussmitglieder die beiden Geschäftsjahre miteinander, wobei sich heraus stellte, dass die Kolpingfamilie trotz der beschränkten Möglichkeiten ein sehr aktives Vereinsleben an den Tag legt. Beim Fest zum 25-jährigen Bestehen des Kolpinghauses am Pfefferbergweg passierten noch einmal die Anfänge des Umbaus Revue, als damals unter der Federführung von Franz Reich und Georg „Schorsch“ Wagegg das Gebäude seine jetzige Form annahm. Bis heute wird es von Hermann Schädle, zusammen mit seiner Frau Maria, gepflegt. 2019 waren noch die Nikolauspaare unterwegs, was ein Jahr später den Corona-Beschränkungen zum Opfer fiel. Josef Schmuck, der für das Kolpingheim in Börlas zuständig ist, berichtete von etwa 860 Gästen in 2019, während im darauf folgenden Jahr merkliche Rückgänge durch die Pandemie-Schließungen zu beklagen waren. Noch dazu mussten erhebliche finanzielle Mittel für den Brandschutz aufgewendet werden.

Bei den Vorstandswahlen, im dreijährigen Turnus, wurden die bisherigen „Amtsinhaber“ einstimmig wiedergewählt: Martin Schmuck bleibt erster Vorsitzender, Hermann Kilgus und Valentin Wagegg seine Stellvertreter, Zenta Schmuck führt die Finanzen, Petra Ertel bleibt Schriftführerin und Kassenprüfer sind Reinhard Weber und Werner Beck. Unter anderen wurden Lothar Waizenegger für 60-jährige, und Alfred Mangler für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.