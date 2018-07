Vermisste Frau ist wieder da

Die seit Pfingstsonntag, 22.30 Uhr, vermisste Bewohnerin des Carl-Josef-Seniorenzentrums ist wieder da: Die 69 Jahre alte Frau tauchte gestern Morgen gegen 7.30 Uhr im Altenheim auf. Wo überall sie sich in der Zeit, als nach ihr gesucht worden war, aufhielt, ist unklar. Wahrscheinlich im „Oberen Wald“ bei der Krähloh-Siedlung, vermutet die Polizei.

Von unserem Redakteur Jürgen Spöcker

Der Frau, die an mehreren Krankheiten leidet, geht es den Umständen gut. Sie wurde gestern nach ihrer Rückkehr im Seniorenzentrum ärztlich versorgt.

Alle an der groß angelegten Suchaktion Beteiligten sind natürlich froh, dass die bis zuletzt Vermisste nun wieder da ist. Allein in der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag hatten fast 90 Kräfte nach ihr gesucht. Darunter Polizei, Rotes Kreuz, Johanniter, Arbeiter Samariterbund und die DLRG. Ebenfalls im Einsatz waren 35 Rettungshunde. „Wir haben erst um halb eins in der Nacht die Suche eingestellt“, blickt Anton Kempter, Leiter der Leutkircher Polizei, zurück, der am Pfingstmontag etwa 20 Stunden im Dienst war. Ihm ist nicht klar, wovon sich die Frau während ihrer Abwesenheit ernährt hat. „Zwei Tage ohne Essen, das geht schon, aber Flüssigkeit muss man auf jeden Fall zu sich nehmen“, sagt Kempter. „Wir wissen auch nicht, wo sie geschlafen hat.“ Die vielen offenen Fragen blieben wahrscheinlich unbeantwortet, weil die Seniorin nicht in der Lage sei, schlüssige Erklärungen abzugeben.

„Wenn es um Menschenleben geht, schaut man nicht aufs Geld“, betont Anton Kempter. Daher macht er sich nicht allzu viele Gedanken, wie viel die Suchaktion gekostet hat. „Würde man alles zusammen rechnen, kämen zwischen 20.000 und 30.000 Euro zusammen“, schätzt der Leutkircher Polizeichef.

Ein großes Lob zollt er der Bevölkerung von Leutkirch. „Es war toll, wie die Bürger auf unsere Flugblätter mit Foto reagiert haben.“ Es seien auch einige Hinweise bei der Polizei eingegangen. „Aufgrund der Reaktionen hat man gemerkt, dass dieser Fall die Leute bewegt hat.“ So hätten zwei Mädchen mit ihren Fahrrädern am Pfingstmontag stundenlang nach der nun wieder aufgetauchten Frau gesucht.