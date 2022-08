Verletzliche Skulpturen von Christoph Traub

Christoph Traub reduziert und abstrahiert in seinen Skulpturen den Menschen auf Torsi, Rümpfe und einzelne Körpergliedmaßen. Er spürt der menschlichen Anatomie nach, so dass Fragmente, Körperteile, Bäuche, Häute, Falten vorherrschend sind. Die Torsi, die auch vor dem Stadtschloss und bei der „Schwäbischen Zeitung“ zu sehen sind, beinhalten immer den Aspekt der Versehrtheit und Verletzlichkeit - sowohl formalästhetisch als auch in der inhaltlichen Bedeutung. Mit seiner Skulptur „Haut“ vor der Dreifaltigkeitskirche reagierte Christoph Traub auf den historischen Ort seines Ateliers, die alte Lederfabrik in Schorndorf, in der die Häute unzähliger Tiere zu Leder verarbeitet wurden. Glatt polierte Flächen dieser Skulptur, die sich ungemein weich und sensibel anfühlen, wechseln sich ab mit grob geschlagenen Partien des Jurasteins und erzeugen so eine optische und haptische Spannung. Die „Haut“ kann als verletzliche Schutzhülle, aber auch als Spiegel des Lebens mit seinen Falten und Narben verstanden werden.