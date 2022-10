Ein Verkehrsschild sowie mehrere Bauleuchten hat ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch in der alten Marktstraße gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der Täter dürfte zwischen 21 und 7 Uhr am Werk gewesen sein. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 zu melden.