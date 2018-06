Verkehrsteilnehmer sollen sich gleichberechtigt bewegen

Stadträtin Hedwig Seidel-Lerch wollte sich in der Sitzung vom 19. Mai über die Verkehrssituation in der Unteren Grabenstraße informieren. Die Stadt hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung dazu Stellung genommen.

„In der Unteren Grabenstraße treffen viele verschiedene Verkehrsbeziehungen aufeinander: Im Bereich des Löwencenters konzentriert sich der Schulweg, der Zebrastreifen ist aus Richtung Europaplatz erst spät erkennbar, der abbiegende Verkehr mischt sich mit dem querenden Fußgängerverkehr, die Sichtverhältnisse werden durch Straßenverlauf und Bewuchs entlang der Unteren Grabenstraße beeinträchtigt.“ Die vereinzelt festgestellten Geschwindigkeitsverstöße stellten nicht das Problem dar, sondern die Dominanz des Fahrzeugverkehrs insgesamt.

Eine Verbesserung der Verkehrssituation in diesem Bereich könne daher nur erreicht werden, wenn die Dominanz des Fahrzeugverkehrs gebrochen wird und sich alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt bewegen können. „Dazu werden verkehrsrechtliche und bauliche Maßnahmen erforderlich sein. Diese erforderlichen Maßnahmen werden in der nächsten Sitzung des Arbeitskreises Verkehr im Frühjahr 2015 erörtert werden“, so die Stadtverwaltung. (win)