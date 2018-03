Verkauf von Osterkerzen und Dekos beginnt am Palmsonntag

Rund 40 Frauen aus dem Raum Leutkirch und Bad Wurzach haben wieder 1000 Kerzenrohlinge in verschiedenen Größen von Hand verziert, die ab Palmsonntag zum Verkauf in St. Martin und diversen Teilgemeinden kommen. Ebenso gibt es selbst genähte und gebastelte Osterdekos, wie Hasen, Hühner, Kreuze und Palmen. Alles wurde ehrenamtlich hergestellt, der Erlös geht zu 100 Prozent an Waisenprojekte und Jugendausbildung in Tansania und Sansibar.

Die Osterkerzenaktion ist eine Privatinitiative von Anita Kerschbaum. Seit 18 Jahren hält sie den Kontakt zu den beiden Projekten in Afrika und hat beide im Herbst 2017 persönlich besucht. „Kindern in Afrika eine Chance auf Unterricht und Bildung zu geben, das ist meine Motivation, und ich bin dankbar, dass mich so viele Frauen tatkräftig unterstützen“, sagt die Erzieherin vom Kiga Herlazhofen. Unterstützt wird die Mission von Spiritanerbruder Peter Hötter mit Waisenhaus, Kindergarten und Schule in Tansania sowie die Ausbildung von Jugendlichen im Bezirk von Bischof Augustino Shao auf der Insel Sansibar. In den 18 Jahren gingen durch die Osterkerzenaktion aus dem Raum Leutkirch schon Tausende von Euro in diese Projekte. Nähere Infos gibt es bei den Kerzenverkaufstellen.