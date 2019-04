Verkauf von Kerzen und Osterdekorationen beginnt an Palmsonntag

Rund 40 Frauen aus dem Raum Leutkirch und Bad Wurzach haben circa 1000 Kerzen in vier verschiedenen Größen mit österlichen Motiven von Hand verziert. Die Frauen aus Leutkirch, Wuchzenhofen und Herlazhofen gestalteten unzählige Oster-Dekos sowie bastelten und nähten Hasen und Hühner. Die Osterkerzen gibt es in vier verschiedenen Größen, eine limitierte Anzahl sind größer und von Herlinde Schmid aufwendig gestaltet. Alles entstand ehrenamtlich, damit der Erlös aus dem Verkauf, wie schon seit mehr als 15 Jahren an Kinder- und Waisenprojekte in Tansania sowie Schulausbildungen in Sansibar fließen kann, die der Erzieherin Anita Kerschbaum persönlich bekannt sind.

2017 hat sie die Einrichtungen besucht. In Tansania werden derzeit rund 200 Waisen versorgt und ausgestattet. Anita Kerschbaum, Elisabeth Rottmann, Andrea Wagegg, Claudia Göser und alle Helferinnen danken allen, die durch den Kauf der Kerzen und Osterartikel diese Aktion unterstützen und so den Kindern und Jugendlichen in Ostafrika eine bessere Lebensperspektive bieten.