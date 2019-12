Vereinsvorstände treffen sich mit Ortschaftsrat

Die Ortsverwaltung Herlazhofen lädt am Mittwoch, 18. Dezember, um 19.30 Uhr in den Saal des Feuerwehrhauses in Herlazhofen zu einer Sitzung mit allen Vereinsvorständen. Anschließend findet eine öffentliche Ortschaftsratssitzung statt. Hierbei stehen folgende Punkte auf dem Programm: Termine 2020, Kurzreferat von Peter Dinser vom Polizeirevier Leutkirch mit der Möglichkeit zur Fragestellung und Kurzreferat von Christian Müller vom Gesundheitsamt mit anschließender Fragestellung, Stellungnahme zu einem Baugesuch über den Bau eines Bewegungsplatzes/Reitplatzes mit Ersatzbau Mistlege Urlau auf Flurstück 6069, Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen und Anregungen. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.