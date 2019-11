Verdacht auf Drogenhandel: Polizei durchsucht Unterkunft in Leutkirch

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg hat das zuständige Amtsgericht Ravensburg die Durchsuchung der Zimmer von insgesamt fünf Beschuldigten angeordnet, die in einer Unterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge in Leutkirch wohnhaft sind. Den Beschuldigten wird laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vorgeworfen, über mehrere Monate hinweg Betäubungsmittel, insbesondere Marihuana, an Minderjährige verkauft zu haben.

Die Durchsuchung wurden am Montagvormittag durch Kräfte des Polizeireviers Leutkirch mit Unterstützung weiterer Organisationseinheiten des Polizeipräsidiums Konstanz sowie des Polizeipräsidiums Einsatz aus Göppingen durchgeführt.

Dabei wurden laut des Schreibens Betäubungsmittel und weiteren Beweismitteln sichergestellt, die für einen Betäubungsmittelhandel sprechen. Die in der Unterkunft angetroffenen Beschuldigten wurden nach Abschluss der Durchsuchungen und nach Durchführung weiterer Ermittlungsmaßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.