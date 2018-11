Veranstalter sollen regionale Speisen anbieten

Die Stadt Leutkirch will Veranstalter von öffentlichen Festen dazu ermutigen, das Angebot an regionalen, saisonalen und ökologischen Lebensmitteln zu steigern. Sie sollen, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt, in dieser Hinsicht eine Vorreiter- und Vorbildfunktion einnehmen.

In den Bürgerbeteiligungsrunden, die im Rahmen des Ernährungsprojekts „Kernig“ durchgeführt wurden, sei das Speisenangebot bei verschiedenen Leutkircher Veranstaltungen ein wichtiges Thema gewesen. Zusammen mit dem Projektpartner „Nahhaft“ findet deshalb am kommenden Mittwoch, 14. November, um 17 Uhr im Konferenzraum des Leutkircher Rathauses eine Informationsveranstaltung statt.

Der Verein „Nahhaft“ hat einen Praxisleitfaden unter dem Titel „Nachhaltige Lebensmittel auf Veranstaltungen“ erstellt und wird diesen am Mittwoch vorstellen. Er enthält konkrete Vorschläge, Praxistipps und Hinweise, wie das Angebot an nachhaltigen Speisen und Getränken systematisch erweitert werden kann. Der Leitfaden und die Info-Veranstaltung richten sich sowohl an Veranstalter von kleinen als auch größeren Festen von Vereinen, Verbänden oder der Stadtverwaltung.

Konkret wird im Leitfaden Veranstaltern beispielsweise nahegelegt, Leitprinzipien und übergeordnete Ziele für die nachhaltige Verpflegung der Besucher festzulegen. Zudem werden sie ermutigt, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Dazu zählt etwa, Informationen über die Herkunft und die Qualität der bisher verwendeten Lebensmittel einzuholen. Im Anschluss geht es an die Planung und Umsetzung. „Bei der Umstellung auf ein nachhaltiges Speisen- und Getränkeangebot ist es einfacher, schrittweise vorzugehen und einzelne Produktgruppen nach und nach umzustellen“, heißt es in einer Zusammenfassung des Leitfadens.

Zudem wird den Veranstaltern darin unter anderem empfohlen, Partner wie zum Beispiel Caterer frühzeitig in die Planung einzubinden, Preisobergrenzen für Tellergerichte einzuführen oder eine Risikostrategie zu entwickeln. Ebenso legen die Autoren des Leitfadens den Event-Organisatoren nahe, bei Veranstaltungen über die Vorzüge und besondere Qualität einer nachhaltigen Verpflegung zu informieren. Auch auf Punkte wie Erfolgskontrolle und Evaluation wird Wert gelegt.