Veränderungen im Bürgerbüro des Landkreises

Das Angebot des Bürgerbüros des Landkreises in der Wangener Straße ist nochmals ausgeweitet worden: Neben den Themen Fahrerlaubnis und KFZ-Zulassung ist es nun auch Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen rund um den Bereich Abfallservice. In der Außenstelle in Leutkirch wurden neue Stellen geschaffen, dadurch ergaben sich räumliche Veränderungen. Das teilt das Landratsamt mit.

Wie bereits in der Hauptstelle in Ravensburg und in der Außenstelle Bad Waldsee seit werden Kunden in Leutkirch nun auch am Empfang begrüßt, nach ihren Anliegen gefragt und deren Unterlagen auf Vollständigkeit geprüft. Im Anschluss erhalten die Kunden ihre Aufrufmarke und können sich in den Wartebereich begeben.

Bislang ungewohnt sei in Leutkirch, dass sich der Wartebereich in einem separaten Raum befindet, so die Mitteilung weiter. Während der bisherige Wartebereich für zusätzliche Serviceplätze genutzt wird, wurde auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs ein Wartebereich mit Aufruf-Anzeige und Kinderspielecke eingerichtet. Über den Anzeigebildschirm erfahren Besucher, an welchem Serviceplatz sie bedient werden. Bürger haben auch weiterhin die Möglichkeit, vorab einen Termin zu vereinbaren.