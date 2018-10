Velomobil-Fahrer wird schwer verletzt

Eine schwer verletzte Person sowie etwa 4500 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Montag gegen 18 Uhr im Kreisverkehr Sudetenstraße/Zeppelinstraße in Leutkirch gefordert. Ein 36-jähriger Autofahrer missachtete laut Polizeibericht die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen Fahrradfahrers und prallte gegen dessen Velomobil. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 37-jährige Radfahrer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.