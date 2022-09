Vandalen in Leutkirch unterwegs

Am Leutkircher Bahnhof haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Unbekannte ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe am Postgebäude ein. In derselben Nacht besprühte ein Schmierfink die benachbarte Bushaltestelle. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und schließt einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht aus. Zeugen der Taten mögen sich bitte unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 melden.