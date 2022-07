Vandalen beschädigen Auto erneut

Gleich zweimal in den letzten Wochen wurde laut Polizeibericht ein in der Unteren Grabenstraße geparkter VW von einem Vandalen beschädigt. Während der Täter in der Nacht von 16. auf 17. Juni beide Seitenspiegel des Wagens durch Tritte beschädigte, wurde in der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag die Frontscheibe des Autos demoliert. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang der Taten aus. Der Schaden, der dem Wagenbesitzer dadurch entstanden ist, dürfte sich auf rund 1000 Euro belaufen. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 entgegen.