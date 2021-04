Hinweise an das Polizeirevier Leutkirch unter 07561 / 848 80.

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 4 und 11 Uhr einen Skoda Fabia beschädigt, der in der Poststraße in Leutkirch geparkt war. Er zerkratzte die Frontscheibe und den Lack des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.