Valentin Kegreiß siegt im Sprint

Bei der zweiten Etappe des Interstuhl Cups in Bodelshausen bei Tübingen konnte Valentin Kegreiß, unter widrigen Wetterbedingungen, den ersten Saisonsieg für die TSG Leutkirch einfahren.

Das Rennen der Elite Kategorie über 18 Runden und insgesamt 80km wurde gemeinsam mit den Junioren und den Amateurfahrern gestartet. Zwar wies die Strecke, mit einer leichten Steigung, keine großen Schwierigkeiten auf, jedoch machte das kalte-, regnerische- und windige Wetter den Fahrern zu schaffen.

Valentin Kegreiß und Adrian Schmidberger, die beide in der Kategorie der Elite Amateure fahren, zeigten sich von Beginn an aktiv an der Spitze des Rennens, in dem sie abwechselnd die Attacken der Konkurrenten mitgingen. Nach etwa einem Drittel des Rennens gelang es Valentin Kegreiß zum bis dahin führenden Fahrer Florian Tenbruck vom RWV Wendeslheim, Team Racing Students aufzuschließen. Das Duo harmonierte gut, konnte den Vorsprung auf das Feld schnell ausbauen und den Abstand bei etwa einer Minute halten. Daran hatte auch Adrian Schmidberger großen Anteil, in dem er im Feld die Attacken der Konkurrenten neutralisierte und somit die Spitzenposition seines Teamkollegen schützte.

In der letzten Runde versuchte Kegreiß vergeblich, seinen Mitstreiter an der leichten Steigung der Runde abzuschütteln. Nachdem dies nicht gelang, kam es zum Sprintduell. Gegen den nominell schnelleren Sprinter Tenbruck, der im vergangenen Jahr die Bronzemedaille der deutschen Kriteriums-Meisterschaft holte, rechnete sich Kegreiß keine großen Chancen aus. Dank der größeren Kraftreserven konnte er das Duell trotzdem für sich entscheiden und das Rennen gewinnen. Adrian Schmidberger kam nach mannschaftsdienlicher Fahrweise im Feld ins Ziel.

Ebenfalls mit am Start war der Juniorenfahrer Jakob Frech, eine Nachwuchshoffnung der TSG, dessen Rennen nach der Eliteklasse gestartet wurde. Er hielt sich in der ersten Gruppe und konnte sich am Zielsprint beteiligen. Nach intensiver Prüfung und Auswertung des Zieleinlaufs wurde er bei der Siegerehrung als drittplatzierter seiner Altersklasse geehrt.

Am kommenden Wochenende stehen die Fahrer der TSG beim Rennen der Radunion Wangen in Niederwangen am Start, bevor es am 8. Mai mit der baden-württembergischen Meisterschaft weitergeht.