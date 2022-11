Urlauer Dorfweihnacht steht an

Nach großem Erfolg in den vergangenen Jahren findet die Urlauer Dorfweihnacht dieses Jahr von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember, ihre Fortsetzung. Das Event wird nach Angaben der Veranstalter wie schon 2019 auf die Allgäuer Genussmanufaktur ausgeweitet.

Die Dorfweihnacht sei kein Weihnachtsmarkt im herkömmlichen Sinne, weil er zum Großteil nicht in Verkaufshütten unter freiem Himmel stattfindet, sondern im ehemaligen Heustadel vom historischen Dorfgasthof Hirsch, in einem beheizten Weihnachtszelt und im alten Brauereigebäude der Genussmanufaktur.

Die Aussteller und die Besucher sind laut Mitteilung wetterunabhängig in einer warmen Atmosphäre und können sich dadurch auf die angebotenen, allesamt handgemachten Geschenk-Ideen der Kunsthandwerker und Hobbykünstler einlassen. Über 50 Kunst- und Genusshersteller zeigen ein breites Angebot an selbst gebauten, selbst hergestellten oder selbst entworfenen Dingen.

Mit Bio-Glühwein, heißen Waffeln, Bratwürsten und Krautschupfnudeln sei auch für die Gaumen der Gäste gesorgt. Die Urlauer Dorfweihnacht hat am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr bis in die Abendstunden geöffnet. Aufgrund der Tatsache, dass über 80 Prozent der Ausstellungsfläche beheizt und überdacht ist, sei die Urlauer Dorfweihnacht auch widrigen Wetterverhältnissen ein lohnendes Ausflugsziel.

Damit die Veranstaltung den großen Besucherandrang besser aufnehmen kann, wird am Ortseingang von Urlau ein Parkplatz eingerichtet. Von dort sind es nur wenige Meter zu Fuß bis zur Dorfweihnacht. Die Veranstaltung kostet drei Euro Eintritt. Mit dem Eintrittsbändel hat man Eintritt in die Dorfweihnacht und in die Genussmanufaktur.