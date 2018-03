Urlau soll einen „Platz zum Wohlfühlen“ erhalten

Im Oktober will Center Parcs seine Pforten im Allgäu öffnen. Tausende Erholungssuchende werden dann in den neuen Ferienpark strömen. In unmittelbarer Nähe liegt die Ortschaft Urlau. „Durch die Besucher wird sich viel verändern“, meint Ortsvorsteher Alois Peter. Man dürfe es in den kommenden Monaten nicht verschlafen, die nötige Infrastruktur bereitzustellen.

Insbesondere die Ortschaft Urlau werde von den Gästen des Ferienparks profitieren, darin ist sich Alois Peter sicher: „Es wird viele positive Entwicklungen geben.“ Als Beispiele nennt er die geplante Allgäuer Genussmanufaktur sowie den Bau eines Hotels in Urlau. Parallel dazu sei es wichtig, die Infrastruktur anzupassen. Der Ortsvorsteher meint damit das Anlegen neuer Parkplätze – angedacht sind diese direkt am Ortseingang aus Richtung L 318 – sowie ein gut durchdachtes Besucher-Lenkungskonzept für Gäste des Ferienparks. „Wir sind da schon auf einem sehr guten Weg“, so Peter.

Im Gespräch ist auch ein „Platz zum Wohlfühlen“ in der Urlauer Ortsmitte. „Es wäre toll, wenn es uns noch gelingt, eine Fläche mit Aufenthaltsqualität zu schaffen“, stellt der Ortsvorsteher klar. Ihm schwebt eine schöne Wiese mit Bänken zum Hinsetzen vor. Gefragt sein könnte der Platz, wenn künftige Besucher der Genussmanufaktur, der Dorfhalle oder des Gasthofs Hirsch eine „kurze Auszeit“ bräuchten.

Als mögliche Fläche für die Grünanlage schwebt Alois Peter der „Obstgarten“ der katholischen Kirchengemeinde in unmittelbarer Nähe vor. „Es wäre eine tolle Sache, wenn der Garten für Menschen bereitgestellt wird“, meint er. Erste Gespräche mit Vertretern der Kirchengemeinde seien bereits geführt worden.