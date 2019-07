Urlau feiert Sommerfest auch bei Regen

Seit gut 30 Jahren findet das Urlauer Sommerfest statt, organisiert vom engagierten und erfahrenen Team der Musikkapelle.

An diesem Sonntag gab es zwar endlich angenehme Temperaturen, aber nur dank ergiebiger Regenfälle. So konzentrierte sich das Fest zwangsläufig in der Dorfhalle, was der Stimmung und dem Zuspruch überhaupt nicht schadete: Zahlreiche Einheimische wie Gäste nahmen am Gottesdienst mit Pfarrer Hans Schall teil und blieben dann zum Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Friesenhofen unter Leitung von Tobias Dieng.

Reichlichen Zuspruch fand dabei der Mittagstisch, gefolgt vom Kuchenbüfett am Nachmittag. Dazu spielten die „Original Urlauer Falschspieler“, keineswegs mit schrägen Tönen, unter ihrem Dirigenten Axel Menig.

Im Musikraum wurden das Bastelangebot, Schminken und das Kaspertheater von den Kindern gerne angenommen, so wie auch die Rundfahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug.

Alles in allem wieder „eine runde Sache“, wie der stellvertretende Vorsitzende Volker Bellmann „sehr zufrieden“ zusammenfasste.