Heftiges Unwetter sorgt im Allgäu für Überflutungen und Muren-Abgänge

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vorab in der höchsten Stufe 4 vor Unwettern gewarnt. Und so kam es dann auch. Starkregen hat am Donnerstagabend zahlreiche Straßen im südlichen Allgäu überflutet. Lokal gab es massiven Hagelschlag.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hatte bereits am Nachmittag von Einsätzen im Bereich Oberstaufen, Immenstadt und Sonthofen berichtet. „Es gewittert, es hagelt und es weht ein starker Wind.“

Das Unwetter zog am späten Nachmittag in Richtung Osten weiter. In der Nacht gab es im Allgäu nur noch vereinzelte Einsätze, bei denen vor allem Keller vollgelaufen waren.

Am Nachmittag war über dem Raum Kempten und Immenstadt ein massiver Hagelschauer niedergegangen. Die Körner hatten dabei einen Durchmesser von mehreren Zentimetern.

Fotos in den Sozialen Medien wie Twitter zeigten große Mengen an Hagel, die sich wie Schnee angesammelt hatten. Durch das Abschmelzen des Hagels sowie zusätzlichen Starkregen kam es zu Überflutungen von Unterführungen und Kellern.

Unwetter mit Hagel in Oberstdorf

Bei der Bahn kam es kurzfristig zu Beeinträchtigungen im Fahrplanablauf, nachdem ein Blitz in Kempten in ein Stellwerk eingeschlagen hatte.

Oberstdorf: Wasser steht nach Regenfällen in der Loretto-Kapelle. Starkregen hat am Donnerstag zahlreiche Straßen im südlichen Allgäu überflutet. (Foto: Davor Knappmeyer / dpa)

Anwohner betrachten bei Oberstdorf die Schäden durch starke Regenfälle. (Foto: Davor Knappmeyer / dpa)

Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde die Region um Oberstdorf, wo rund 150 Feuerwehrleute im Dauereinsatz waren. Dort liefen ebenfalls Keller voll, zudem gab es Murenabgängen und verschüttete Straßenabschnitte, wie etwa der Gasthof Gaisalpe auf Facebook dokumentierte. Auch die Loretto-Kapelle stand unter Wasser.

Am Freitag überquert eine Kaltfront Bayern und Baden-Württemberg, dabei ist örtlich mit ergiebigen Niederschlägen zu rechnen.

Ein erhöhtes Gewitterrisiko besteht vor allem noch für den Südosten des Freistaats, in Baden-Württemberg hingegen tritt eine Unwetter-Beruhigung ein.

Das Wochenende wird dann wieder sommerlich warm, wobei hier lokal auch immer mal mit Wärmegewittern gerechnet werden muss, die ebenfalls heftig ausfallen können. Warum dieses Wetterphänomen nur schwer vorherzusagen ist, erklären wir Ihnen in diesem Text.