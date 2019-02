Unverpackt-Laden in der Innenstadt ist eröffnet

„Teilweise waren bis zu 15 Leute gleichzeitig im Geschäft“, freut sich Metin Wendland über das große Interesse an der Neueröffnung des ersten Unverpackt-Ladens in der Leutkircher Innenstadt.

Am Montag um Punkt 8 Uhr haben er und sein Geschäftspartner Michael David zum ersten mal die Türen zu ihrem neuen Geschäft für Kunden geöffnet. Laut David haben sich diese vor allem informiert, was es hier zu kaufen gibt und wie das mit den Behältern zum Abfüllen der lose angebotenen Ware funktioniert, die sie auch von zuhause mitbringen können. „Die Leute waren bunt gemischt – vom klassischen Reformhaus-Kunden bis zu solchen Leuten, von denen man auf den ersten Blick vielleicht nicht denken würde, dass in so einen Laden kommen“, erzählt David.