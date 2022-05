Unterzeilerinnen gewinnen gegen Bad Saulgau

Die Fußballfrauen des SC Unterzeil haben ihr Landesliga-Heimspiel gegen den FV Bad Saulgau gewonnen. Der SV Eglofs verlor dagegen in Altheim.

SC Unterzeil - FV Bad Saulgau 2:0 (2:0). – Tore: 1:0 (27.) Martina Schindler, 2:0 (41.) Kristina Lauber. – Nach zuletzt nur drei Punkten aus vier Spielen wollten die Unterzeilerinnen unbedingt wieder gewinnen. Von Beginn an versuchte die Mannschaft von Trainer Carlo Werner, die Gäste unter Druck zu setzen. Erfolgreich war das erstmals nach einer halben Stunde, als Martina Schindler aus 25 Metern in den Winkel traf. Noch vor der Pause erhöhte Kristina Lauber auf 2:0. Dieser Vorsprung blieb nach der Pause ungefährdet.

Landesliga, Staffel II: SG Altheim – SV Eglofs 4:0 (1:0). – Tore: 1:0 (6.) Sarah Ackermann, 2:0 (51.), 3:0 (64.) und 4:0 (80.) Katharina Metzger. – Ohne Auswechselspielerin traten die Eglofserinnen dem Tabellenzweiten gegenüber. In der ersten Hälfte zeigte sich der SVE souverän und kämpfte trotz des ersten Gegentors um den Ausgleich. Mit neuer Motivation starteten die Eglofserinnen in die zweite Halbzeit, Tore gelangen aber allein den Altheimerinnen. Am Donnerstagabend sind die Damen des SV Eglofs zu Gast bei dem TSV Frommern. Ein paar Tage Zeit für den SV Eglofs, neue Kraft zu tanken. Am Sonntag steht dann schon direkt das nächste Heimspiel gegen die SpVgg Aldingen an.