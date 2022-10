Unterzeiler Fußballerinnen holen Punkt

Die Landesliga-Fußballerinnen des SC Unterzeil-Reichenhofen warten auch nach drei Spieltagen auf den ersten Sieg. Gegen den SV Unterjesingen reichte es immerhin zum ersten Zähler.

Bereits in der fünften Minute gingen die Unterjesingerinnen durch Anna Holfelder mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit gelang es den Unterzeilerinnen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Nach der Pause stellte die Mannschaft auf Dreierkette um und erzeugte mehr Druck in der Offensive. Das zahlte sich aus. In der 51. Minuten erzielte Kristina Lauber nach einem Eckball das 1:1. Danach erspielte sich der SCU einige weitere Chancen, ließ diese aber ungenutzt. Der SVU dagegen traf per Freistoß durch Sabine Ebinger zum 2:1 (75.). Kristina Lauber gelang es, durch einen Foulelfmeter das 2:2 (85.) zu markieren und für Unterzeil immerhin einen Punkt zu retten.

Gastspiel beim Tabellenzweiten

Das nächste Spiel bestreiten die Unterzeilerinnen am Sonntag, 9. Oktober, ab 11 Uhr beim Tabellenzweiten SG Altheim.