Während der WM-Finales am Sonntag sind zwölf D-Jugendliche des SC Unterzeil und Betreuer zum Gothia-Cup, dem größten Jugendfußball-Turnier der Welt mit 1719 Mannschaften aus 79 Ländern, aufgebrochen. Im Flieger herrschte beste Stimmung. In der Vorrunde treffen die Allgäuer auf IFK Borgholm, The Kusasa Stars und Ytterby IS. „Die Jungs sollen eine Woche voller Highlights haben“, hält Karl Geser vom SCU fest. Rückkehren werden sie am Samstag. Foto: Geser