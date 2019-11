Unternehmen Sycotec ehrt langjährige Mitarbeiter

Nachhaltigkeit fängt bei den Menschen an. Und so habe sich Sycotec-Geschäftsführer Andreas Köpf wieder gefreut, anlässlich einer kleinen persönlichen Feierstunde am 7. November im Regina Pacis wieder langjährige Mitarbeitende ehren zu können, teilt der Hersteller von Hochgeschwindigkeitsantrieben mit. Nicht zu kurz gekommen sei ein Rückblick auf die individuellen Werdegänge der Jubilare mit witzigen Pointen und Geschichten aus der Vergangenheit. Als Zeichen des Dankes erhielten Albert Krug und Franz Wenger für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit die Ehrenurkunde der IHK Bodensee-Oberschwaben. Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit bekamen Werner Abrell, Gabriele Kosarik und Heinrich Kruppa neben der Ehrenurkunde der IHK auch die Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten Baden-Württemberg. Foto: Sycotec