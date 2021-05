Unternehmen kritisiert CO2-Ziele der Regierung

Um die Frage, ob die Klimaziele der Bundesregierung ausreichen, dreht sich alles in der Regio TV Sendung Chefsache, die am Wochenende ausgestrahlt wird.

Das Leutkircher Unternehmen elobau habe bereits heute erreicht, was die Bundesregierung für 2030 fordert, heißt es in der Pressemitteilung. Bis dahin will die Bundesregierung den Treibhausgas-Ausstoß um 65 Prozent gegenüber 1990 verringern. Bei Chefsache fordert Beiratsvorsitzender Michael Hetzer mehr Engagement für die Umwelt von Politik und Wirtschaft. Gemeinsam mit den Geschäftsführern Thilo Ittner und Rüdiger Köhler beantwortete er die Fragen von Moderator Rolf Benzmann.

Dass Investitionen in die Nachhaltigkeit sich nicht nur für die Umwelt, sondern auch für das Unternehmen rechneten, betont darüber hinaus Ittner. Köhler ergänzt, dass immer mehr Kunden bei ihren Lieferanten auf eine ökologisch nachhaltige Produktion setzen würden. Für ihn und die Mitarbeiter stifte die Arbeit in einem nachhaltig ausgerichteten Unternehmen Sinn.

Chefsache läuft bei Regio TV am Freitag, 14., und Samstag, 15. Mai, jeweils um 18.30, 20.30 und 22.30 Uhr sowie am Sonntag, 16. Mai, um 20.30 und 22.30 Uhr.