Unternehmen ATE verabschiedet Hermann Jeni

Die Leutkircher Firma ATE Antriebstechnik und Entwicklungs hat nun erstmals in ihrer 20-jährigen Firmengeschichte einen Mitarbeiter, Hermann Jeni, in den Ruhestand verabschiedet. Der gelernte Werkzeugmachermeister begleitete die Firmengründung im Jahr 2000 mit vollem Einsatz mit und leistete wertvolle Dienste mit seiner langjährigen Erfahrung, sowohl in der mechanischen Zerspanung als auch im Bereich der Statorfertigung, teilt das Unternehmen mit. Am erfolgreichen Firmenwachstum auf derzeit 130 Beschäftigte sei Jeni maßgeblich beteiligt gewesen. Das Foto zeigt (von links) Geschäftsführer Mark Vohrer, Hermann Jeni, Geschäftsführer Stefan Heinz und Geschäftsführer Herbert Sutter. Foto: ATE