Unter Drogeneinfluss und mit Kokain unterwegs

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr ist an der Anschlussstelle Leutkirch-Süd der A 96 in Fahrtrichtung München ein Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle unterzogen worden.

Der 43-jährige Pkw-Fahrer stand laut Polizeibericht augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Zudem führte er eine geringe Menge Kokain bei sich. Gegen den Schweizer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, außerdem wurde von ihm eine Sicherheitsleistung erhoben.