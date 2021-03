Unter Drogen auf der A 96 bei Leutkirch unterwegs: Polizei hält Autofahrer an

Gegen einen 29-jährigen Mann, der am Dienstagabend mit seinem Auto auf der A 96 unterwegs war, ermittelt laut eigenen Angaben derzeit die Polizei. Da der bei einer Kontrolle des Fahrers durchgeführte Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel verlief, musste der 29-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, muss der Mann mit einem einmonatigen Fahrverbot, einem empfindlichen Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen.