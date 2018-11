Stellwände und eine Staffelei mit Tüchern verhüllt, ein Rednerpult und ein Stuhl: Diese einfache Bühnenausstattung genügt Alfred Peter Wolf, um mit szenisch dargebotenen Gedichten, Monologen und kleinen Ein-Mann-Stücken religiöse Grundthemen und -erfahrungen den Zuhörern nahe zu bringen. So geschehen auch am Montagabend im Saal des katholischen Gemeindehauses mit dem Titel „Unsere Tage zu zählen lehre uns, dann gewinnst du ein weises Herz“ aus dem Predigerbuch Kohelet des Alten Testamentes. Gemeint ist damit zum einen die Endlichkeit des menschlichen Lebens, aber zum anderen die tröstend christliche Botschaft: „Du kannst nicht tiefer fallen, als in die Hände Gottes“.

Der pensionierte Gymnasiallehrer aus Ellwangen-Dalkingen zitierte hier die berührenden Worte von Rainer Maria Rilke, aber auch im Kontrast hierzu die ermahnenden Zeilen von Matthias Claudius und Angelus Silesius: „Wer Reichtum bläht hat‘ manch Gefahren, so viel ich bedacht zum Leben“ sowie „Hastest du nach aller Begier, bist du bettelarm und hast nichts in dir“.

Mimik-, gestik- und artikulationsstark agierte Wolf beeindruckend in diesem Spannungsfeld, mit dem Blick auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mit ausgesuchter Musik und Poesie sowie einem Gemälde von Sieger Köder von „der Kostbarkeit des Vergänglichen“ sowie das Aktuelle mit Zitaten von Meister Eckhart: „Die wichtigste Zeit ist der Augenblick, der wichtigste Mensch, mit dem du gerade in Liebe zusammen bist“. Hoffnung erweckend dann der Ausblick nach vorne: Beispielhaft mit dem eindrucksvollen Refrain des Liedes „Immer wieder wächst das Gras, wenn die Sensen ihre Kreise ziehen“, dem Text „Wenn ich einmal soll scheiden“ von Paul Gerhardt und dem „lächelnden Jesus“ aus der Zeit der Gotik in der Mainzer Pfarrkirche St. Quintin .

„In freudvoller Arbeit von etwa 25 intensiven Stunden“ hat Alfred Peter Wolf sein Programm dramaturgisch zusammengestellt, um damit „eine kleine Gotteserfahrung zu vermitteln“. Das sichtlich faszinierte Publikum dankte hierfür mit anhaltendem Applaus.