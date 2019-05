Unglücksfahrerin kracht mit Auto ins Wohnzimmer

Gegen 08.10 Uhr wurde der Polizei am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall in der Ottmannshofer Straße in Leutkirch mitgeteilt. Eine 85-jährige Frau wollte in ihrem Pkw von der Repsweihersiedlung kommend den Kreisverkehr durchfahren und beschleunigte plötzlich aus unbekannten Gründen ihr Automatikfahrzeug stark.

Sie schanzte ungebremst geradeaus über die Mittelinsel des Kreisverkehrs und durchbrach die angrenzende Hecke eines Grundstückes. Anschließend durchfuhr sie den Garten, durchbrach die Wand einer Doppelhaushälfte und kam im Wohnzimmer des Hauses zum Stehen. Die Pkw-Lenkerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Am Mittwochmorgen fuhr ein Pkw in ein Wohnhaus in der Ottmanshofer Straße. (Foto: Feuerwehr)

„Glück im Unglück“ hatten die Bewohner des Hauses, so Michael Klotz, Kommandant der Leutkircher Feuerwehr, die beim Unfall ebenfalls im Einsatz war. Die Bewohner, eine fünfköpfige Familie, waren zum Zeitpunkt des Unfalls alle nicht daheim. Ebenso großes Glück hatten zwei Gemeindearbeiter, die zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Kreisverkehr Arbeiten verrichteten und an denen das Fahrzeug knapp vorbeifuhr. Da das Auto einen großen Teil der Wand zur Straße hin einriss, darunter auch ein Tragstück, sicherte die Feuerwehr die Wand zur Sicherheit mit Sprießen ab.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Sachverständiger angefordert. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei mindestens 50 000 Euro.

